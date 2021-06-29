Türkiye Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden lise öğrencilerinin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

29 Haziran 2021, Salı 22:27 Son Güncelleme:
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Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı mevkisinden kent merkezine doğru giden Semih Talha Demirkıran (18) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan sürücü Demirkıran ile birlikte Oğuzhan Şahin (17), Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan Şahin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, 5 arkadaşın liseden yeni mezun oldukları, bölgede mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

AA

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