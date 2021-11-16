Sivas'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
16 Kasım 2021, Salı 00:53 Son Güncelleme:
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İ.H.T. (34) yönetimindeki 46 KC 713 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Altınyayla Kavşağı'nda, E.İ.P. (31) idaresindeki 2-AKX 334 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle İ.H.T'nin aracı ikiye ayrılırken, motor kısmı yolda kalan otomobilin arka kısmı yol kenarındaki bariyerlere saplandı.
Kazada sürücüler ile İ.H.T'nin aracında bulunan A.T. (44) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.T, Sivas'a sevk edildi.
AA