Türkiye Sivas’ta feci kaza! Savcı yaralandı, annesi hayatını kaybetti

Sivas’ta feci kaza! Savcı yaralandı, annesi hayatını kaybetti

Türkiye

Sivas’ta feci kaza! Savcı yaralandı, annesi hayatını kaybetti

Sivas'ta kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan otomobilde Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren (26) yaralanırken, annesi Rabia Evren (56) hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2021, Perşembe 22:57 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri-Tokat karayolu üzerinde, Bedirli kavşağı yakınlarında yaşandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren'in kullandığı otomobil, Bedirli kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki kayalıklara çarparak duran otomobilde savcı Şenkut Evren ile annesi Rabia Evren yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Evren kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralanan savcı Şenkut Evren ise aynı hastanede tedaviye alındı. Cumhuriyet Savcısı Evren'in annesiyle beraber daha önce görev yaptığı Tokat'ın Erbaa ilçesinde avukatlık yapan nişanlısı Eda Ece Demir'e bayram ziyareti yapmak için Adana'dan yola çıktıkları öğrenildi.

SİVAS (DHA) 

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