Türkiye Sivas'ta iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

Sivas'ta iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

Türkiye

Sivas'ta iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

18 Kasım 2021, Perşembe 02:30 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli." ifadesini kullandı.

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