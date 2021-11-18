Sivas'ta iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.
18 Kasım 2021, Perşembe 02:30 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli." ifadesini kullandı.
AA
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