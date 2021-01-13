Türkiye Sivas'ta ilk kez kar gören Somalili öğrenciler doyasıya eğlendi

Sivas'ta ilk kez kar gören Somalili öğrenciler doyasıya eğlendi

Türkiye

Sivas'ta ilk kez kar gören Somalili öğrenciler doyasıya eğlendi

Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Beyaza bürünen kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 22:49 Son Güncelleme:
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Kuraklığın etkisini hissettirdiği Sivas’ta uzun süredir hasretle beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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İlk kez kar gören öğrenciler doyasıya eğlendi

Polis ekipleriyse yoğun kar yağışına rağmen uygulamalarını sürdürdü. Kar yağışının keyfini ise yurt dışından Türkiye’ye eğitim görmek için gelen Somalili öğrenciler çıkarttı. İlk kez kar gören öğrenciler doyasıya eğlendi.

Öte yandan kar yağışının başladığı dakikalarda oluşan şimşek ve gök gürültüsü ürküten görüntüler ortaya çıkarttı. Şimşek ve gök gürültüsü kameralara yansıdı.

SİVAS (İHA)

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