Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden ölenlerin sayısı 6 oldu
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1 kişi hayatını kaybetti. Böylece Sivas'ta KKKA şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6'ya yükseldi.
14 Haziran 2020, Pazar 16:49 Son Güncelleme:
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Sivas’ın Hafik ilçesinde kene tarafından ısırılan 81 yaşındaki O.E., kendisini iyi hissetmemesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede bir süredir KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören yaşlı adam, bugün hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu.
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