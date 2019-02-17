Sivas’ta minibüs devrildi: 16 yaralı
Sivas’ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Gökhan Özkaya idaresindeki minibüs, Olukman köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra aralarında çocukların da olduğu araçta bulunan 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere sevk edildi.
Araçtakilerin hafta sonu tatilini geçirdikleri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nden Sivas’a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
SİVAS (AA)