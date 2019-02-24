Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Doğa fotoğrafçısı Yiğit Mürsel, Sivas merkezde doğa yürüyüşü yaptığı sırada nadir görülen bir vaşak gördü. Mürsel, nesli tükenmekte olan hayvanı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde çevreyi gözleyen vahşi kedinin kendine özgü sesler çıkarttığı görüldü. Bir süre Mürsel tarafından cep telefonu ile görüntülenen vaşak, daha sonra koşarak bulunduğu alandan ayrıldı.

İHA