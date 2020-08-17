Türkiye Sivas'ta sokak düğünlerine corona virüs kısıtlaması

Sivas'ta sokak düğünlerine corona virüs kısıtlaması

Türkiye

Sivas'ta sokak düğünlerine corona virüs kısıtlaması

Sivas'ta yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokak düğünlerinin 19.00 ila 22.00 saatlerinde yapılmasına karar verildi.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 22:15 Son Güncelleme:
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Valilik'ten yapılan açıklamada, Kovid-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekanlarda bulaştığı belirtildi.

Bu kapsamda düğün ve nikah sahibi vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "Sokak düğünlerinin 19.00-22.00 saatleri arasında yapılması, belirtilen saatler dışında düğün, kına, sünnet yapılmaması, sokak düğünlerinde yemek ikramının yapılmaması, dar alanlarda sokak düğünlerinin yapılmaması, köylerdeki düğünlerin ise yemek ikramı olmaksızın 19.00-22.00 saatleri arasında geniş alanlarda yapılması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

AA


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