03.05.2020
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Türkiye Sivas'ta son 3 günde corona virüs vakasına rastlanılmadı

Sivas'ta son 3 günde corona virüs vakasına rastlanılmadı

Türkiye

Sivas'ta son 3 günde corona virüs vakasına rastlanılmadı

Sivas'ta son 3 gün içerisinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı bildirildi.

03 Mayıs 2020, Pazar 21:41 Son Güncelleme:
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Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde corona virüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin, paylaşımında kentin boş sokaklarında çekilen video klip de yer aldı. "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsü eşliğinde hazırlanan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

AA


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