Sivas’ta terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi bulundu
Sivas’ın İmranlı ilçesinde terör örgütüne ait sığınaklar ve ele geçirilen bazı yaşam malzemeleri imha edildi.
13 Kasım 2021, Cumartesi 19:57 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çeşitli ebatta 4 sığınak buldu. Ekipler, bir bölümü depo olarak kullanılan sığınaklarda yaptıkları aramada patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 1 kilogram kimyasal madde ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi. Malzemelerden bir bölümünü imha eden jandarma, delil niteliğindeki bazı malzemeleri muhafaza altına aldı.
AA