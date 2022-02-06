Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı.
06 Şubat 2022, Pazar 09:11 Son Güncelleme:
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Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı İncesu köyü mevkisinde meydana gelen kazada, buzlanan yolda Hakim Özkır'ın kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi.
Kazada, otobüs içindeki 39 yolcudan Fatma Zengin (24), Emin Yener (25), Şadiye Karaçam (25), Melahat Aydın (31), Şifa Belkırat (34), Nilüfer Sarıkaya (53), Metehan Göverçin (23), Ahmet Alkış (38), Ümit Üstün (20), Ayşenur Donat (27) ve Betül Adıyaman (26) yaralandı.
Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.