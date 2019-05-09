Kocasını ve görümcesini öldüren kadının tedavisi sürüyor
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün kocası ve görümcesini öldüren Keklik Kılıç’ın hastanedeki tedavisi sürerken, otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler de ailelere teslim edildi
Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Keklik Kılıç (40), tartıştığı görümcesi Fadik Elmas (54) ve kocası Hacı Kılıç’ı çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Olayı fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Elmas ve Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Keklik Kılıç ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Keklik Kılıç
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI
Kocasını ve görümcesini öldüren Keklik Kılıç, olaydan sonra intihara kalkıştı. Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, bugün Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Keklik Kılıç’ın jandarma gözetiminde tedavisi sürüyor. Keklik Kılıç’ın çevresindekilere cinayeti kocası ve görümcesinin kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenildi.
Fadik Kılıç
CENAZELER TESLİM EDİLDİ
Olayda hayatını kaybeden Hacı Kılıç ve ablası Fadik Kılıç’ın otopsi işlemleri de tamamlandı. Yapılan otopsilerde Hacı Kılıç’ın 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğü daha sonra ise boynunun kesilmek istendiği tespit edildi. Ablası Fadik Kılıç’ın ise vücudunun değişik yerlerinden aldığı 20 bıçak darbesi ile öldüğü tespit edildi. Cenazeler ailelere teslim edilerek Sarıkaya köyüne gönderildi.
Hacı Kılıç