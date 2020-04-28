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Türkiye Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu

Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu

Türkiye

Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.

28 Nisan 2020, Salı 23:38 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaladık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.

’Ufo’ olduğu zannedilen ışıkların ABD’ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.

İHA

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