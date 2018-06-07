Siverek'te feci kaza: 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa Siverek'te Ramazan Bakır'ın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Adnan Ağırtaş’ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Veysi Bakır ve İrfan Ağırtaş yaralandı.
DURUMLARI AĞIR
Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Acilde tedaviye alınan yaralılardan Ramazan ile Veysi Bakır'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)