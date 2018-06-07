Şanlıurfa Siverek'te Ramazan Bakır'ın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Adnan Ağırtaş’ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Veysi Bakır ve İrfan Ağırtaş yaralandı.

DURUMLARI AĞIR

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acilde tedaviye alınan yaralılardan Ramazan ile Veysi Bakır'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)



