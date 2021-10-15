Şiveydiz tarifinin en önemli malzemeleri taze sarımsak ve kuzu etidir. Her derde deva olan şiveydiz tarifi, öğününüze lezzet katacak bir tarif. Peki, şiveydiz nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız şiveydiz tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

ŞİVEYDİZ TARİFİ

Şiveydiz malzemeler

Yarım çay bardağı zeytinyağı

250 gram kuzu kuşbaşı

500 gram ayıklanmış taze sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Sıcak su

Üzeri için

Tereyağı

Nane

ŞİVEYDİZ YAPILIŞI

Kuzu etini tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Zeytinyağını ekleyip bir kaç dakika daha pişirin. Taze sarımsakları beyaz kısımlarını 3’er santimlik parçalar şeklinde kesin. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin. Yumuşayana kadar pişirin. Ardından haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin.

Başka bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın. Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılındırın. Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin ve tuzla tatlandırın. Tereyağını eritip naneyi ekleyin. Naneli sosu yemeğin üzerinde gezdirin.



