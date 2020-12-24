Uzmanlar insan bedeninin sürekli çalışan bir yapıya sahip olduğunu ve aşırı yiyecek tüketmenin bedenin daha çok çalışmasına neden olduğu gibi aynı zamanda da daha çabuk yorulmasına da neden olduğunu belirtmektedir. İnsan yapısının düzen içinde olduğunu tüm organların birbiriyle bağıntılı olduğu düşünüldüğünde hassas bir yapı ile karşı karşıya olunduğu fark edilen bir noktadır.

Beden işleyişi olarak birçok sistemin bir arada çalıştığı insan bedeni sadece uyuyarak mı dinlenir sorusuna yanıt beslenme sistemini de düzenleyerek dinlendiği şeklinde olmaktadır.

İnsan bedeninin enerji almasını sağlayan yemek yeme ihtiyacı tam olarak kısıtlanmayarak devam etmesini sağlamak ama bir yandan da vücudu yormadan işlevlerini düzenli çalışmasını sağlayacak besinlerin alınımını gerçekleştirmek amacıyla sıvı beslenmek teorisi ortaya atılmıştır. Sıvı diyeti olarak da bilinen yöntemde esas olan sıvı besin almak ve vücuda ihtiyacı olan kaynakları sağlamak olmaktadır.

Sıvı diyeti nasıl yapılır?

Sıvı diyeti yiyeceklerin sıvı hale getirilerek belirlenen zaman içerisinde tüketilmesi bunun yanında katı yiyeceklerin hiçbirinin tüketilmemesi demektir. Sıvı diyeti uzmanlara danışarak belirlenmesi gereken bir diyettir. Sıvı diyeti iç organlarda bulunan yiyecekler ile vücuda alınmış zararlı maddelerin dışarı atılımını da kolaylaştıran bir diyettir.

Sıvı diyeti sebzelerin blender ile geçirilmek suretiyle sıvı hale getirilmesi ile yapılmaktadır. Sıvı diyeti gün içinde kahvaltıda süt ile bir meyvenin suyunun karıştırılması ile başlamaktadır. Ara öğünlerde belirlenen sebzelerin suları çıkartılarak içilmektedir. Akşam da ise sıvı halde çorba halindeki yiyecekler tüketilebilmektedir. Sıvı beslenme gereği belirlenen süre içerisinde katı yiyecekler tüketilmemektedir.

Sıvı diyetinin sağlığa zararları var mıdır?

Sıvı diyeti kişinin yaşına ve beden yapısına var ise kronik rahatsızlıklarına dikkat edilerek planlanması gereken bir diyettir. Eğer doğru planlama yapılmaz ise sağlığa zararlı olabilmektedir. Sıvı diyeti sağlıklı beslenmeye ve vücudun dinlenmesine yardımcı olduğu için kısa sürede değişimler ve ödem atmak mümkündür.

Sıvı diyetinde kronik rahatsızlıklara etki edebilecek çeşitte sebze veya meyve seçilmemeye dikkat edilmelidir. Sıvı diyetinin en sakıncalı tarafı 3 günden fazla yapılması herkes için önerilmemesidir. Sıvı diyetinde zamanlama oldukça önemlidir.

Uzun zaman yapılan sıvı diyetlerin de bağırsaklar yeterince çalışmadığı için bağırsak tembelliği mümkündür. Uzun süre sıvı diyeti yapan kişiler normal beslenmeye yavaş yavaş geçmelidirler. Sıvı beslenmeden katı beslenmeye geçiş için vücudun geçiş sürecini düzenlemesi gerekir.

Sıvı diyetin diğer bir zararlı noktası ise diyabet gibi rahatsızlığı olan kişilerin sık sık beslenmesi gereği ve sıvı besinlerin içeriğinde kendinden şekerli meyvelerin konulması sağlık açısından olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır.

Sıvı diyetin kontrollü ve kullanılan gıdaların içeriği doğru belirlendikten sonra yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Sıvı diyet menüsünde neler bulunur?

Sıvı diyetinde kahvaltı 1 bardak limonlu su ile başlamaktadır. Püre haline getirilmiş meyve suları ile devam etmektedir.

Öğleden önce belirlenen herhangi bir meyvenin suyu içilebilmektedir. Öğle yemeğinde salatalık ve yoğurt tan oluşan bir cacık ve yine tavuk suyu menüde bulunmaktadır. Öğleden sonra çay veya ayran içilebilmektedir. Akşam yemeğinde çorba haline getirilmiş bir sebze veya mantar çorbası içilebilmektedir.

Sıvı diyetinin en önemli özelliği kullanılan her şeyin sıvı halinde tüketilmesi ve ağır sindirilmesi Zor gıdaların bu diyete eklenmemesidir. Sıvı diyetinin içeriğinde kişi kendi alerjisi bulunan yiyecekleri diyete eklemeden uygun tercihler yapmalıdır.



