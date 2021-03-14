Yemek Sıvı yağlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Sıvı yağlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Sıvı yağlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Sıvı yağlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Sıvı yağlı kurabiye tarifi ve yapılışı: Sıvı yağlı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Margarin kullanmadan sıvı yağ ile kurabiye hazırlamak isteyenler sıvı yağlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız sıvı yağlı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

14 Mart 2021, Pazar 11:21 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz sıvı yağlı kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sıvı yağlı kurabiye tarifi arıyor ya da sıvı yağlı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sıvı yağlı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SIVI YAĞLI KURABİYE TARİFİ

Sıvı yağlı kurabiye malzemeleri

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 paket vanilin
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 3 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Sıvı yağlı kurabiye yapılışı

Derin bir kabın içerisine sıvı yağı aktarın. Üzerine vanilin, pudra şekerini ilave ederek güzelce karıştırın. Ardından bu karışımın içerisine azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Güzelce yoğururken ele yapışma durumu olursa elinizi hafifçe yağlayarak yoğurma işlemine devam edin. Hamurunuz toparladığında elinizi yağlayın. Cevizden biraz büyük toplar koparın ve güzelce yuvarlayın. Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinin üzerine kurabiyelerinizi dizin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü bir biçimde 12-15 dakika arası üzeri hafif kızarıp renk değiştirene kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

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