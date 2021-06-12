Sivilce için gittiği güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı!

CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve kameraman Sercan Sever'in özel haberine göre basit bir işlem için güzellik merkezine giden kadın, güzellik merkezinden yüzü ve boynu yanarak çıktı. İstanbul Sultangazi'de bir kadın yüzünde sivilce çıktığını fark etti. Sivilceyi sildirmek için güzellik salonuna gitti.

Sivilcenin silinmesi için 2 farklı operasyon yapıldı fakat ne olduysa 3. seansta oldu. Çünkü iddiaya göre işlemde tonik yerine alkol kullanıldı.

Mağdur olduğunu iddia eden kadın hastaneye gitti ve yüzünde 2. derece yanık olduğuna dair rapor aldı. Kadın ardından avukatıyla birlikte hukuki süreç başlattı.



