Türkiye Sivilce için gittiği güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı!

Sivilce için gittiği güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı!

Türkiye

Sivilce için gittiği güzellik merkezinde hayatının şokunu yaşadı!

İstanbul'da sivilcelerinde kurtulmak isteyen bir kişi yakın arkadaşının sahibi olduğu güzellik merkezine gitti. güzellik merkezinde uygulanan işlem sonrası yüzünde ve boynunda yanmalar olan kişi hayatının pişmanlığını yaşadı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 15:34 Son Güncelleme:
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CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve kameraman Sercan Sever'in özel haberine göre basit bir işlem için güzellik merkezine giden kadın, güzellik merkezinden yüzü ve boynu yanarak çıktı. İstanbul Sultangazi'de bir kadın yüzünde sivilce çıktığını fark etti. Sivilceyi sildirmek için güzellik salonuna gitti.

Sivilcenin silinmesi için 2 farklı operasyon yapıldı fakat ne olduysa 3. seansta oldu. Çünkü iddiaya göre işlemde tonik yerine alkol kullanıldı.

Mağdur olduğunu iddia eden kadın hastaneye gitti ve yüzünde 2. derece yanık olduğuna dair rapor aldı. Kadın ardından avukatıyla birlikte hukuki süreç başlattı.


 

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