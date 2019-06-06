Sivilce, leke ve yara izlerinden kurtulmak elinizde

Tıp teknolojilerindeki gelişmeler her geçen gün daha konforlu tedavi yöntemlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Cilde gençlik aşılayan altın iğne uygulamasının (Fraksiyonel Multipolar İğneli Radyofrekans) özellikle ince kırışıklıkların azaltılmasında, sivilce (akne) ya da yara izleri gibi cilt sorunlarının çözülüp cildin sıkılaştırılmasında sıklıkla kullanılmaya başlanan bir yöntem olduğunu söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Özellikle kış mevsiminden yorgun çıkan ciltler için ideal bir tazeleme fırsatı olabilir. Radyofrekans cihazının ucundaki başlıkta yer alan iğnelerde altının tercih edilmesinin iki nedeni var. Birincisi paslanmaz özelliğinin bulunması, ikincisi ise ısıyı iyi ileten bir metal olması” dedi.

ETKİSİ 2-6 AYDA GÖRÜLÜYOR

Radyofrekans tekniğinin titreşimli radyo dalgalarının su molekülleri ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan enerjinin, ısıya dönüşmesi esasına dayanan bir cilt gençleştirme yöntemi olduğunu anlatan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Özel olarak tasarlanan RF cihazının altın iğneli başlığı, uygulanacak cilt yüzeyine temas ettirildiğinde iğneler de mikro delikler oluşturarak cilt altına iniyor. Bundan sonrasında da iğne ucundan cilt altına gönderilen RF ile kolajen ve elastin üretimi tetiklenmiş oluyor” şeklinde konuştu. Uygulamanın 30 dakika sürdüğünü ve seans aralığının 3 hafta aralığında olduğunu belirten Dr. Figen Akın, “Kırışıklık ve cilt kalitesinin artmasına yönelik uygulamalarda etkinin görülebilmesi için, 3-4 hafta aralıklarla 2-3 seans, yara ve sivilce izlerinin giderilmesi için daha fazla uygulama gerekir. Etkisini 2-6 ayda görmek mümkün” dedi.

UYGULAMADAN 1 AY ÖNCE BOTOKS, DOLGU YAPILMAMIŞ OLMALI

Uygulama öncesinde dikkat edilmesi gereken birkaç husus olduğuna değinen Dr. Akın, “Tedavinin bir hafta öncesi ve sonrası kan sulandırıcı ilaçlar, ağrı kesicilerin kesilmeli, iki ay öncesinde sistemik isotretinoin tedavisi sonlandırılmış olmalı, tedavi edilecek alana son üç ay içinde zımpara yöntemi, derin kimyasal peeling, lazer, radyofrekans gibi işlemler uygulanmamış olmalı, tedavi edilecek alana son bir ay içinde Botox, dolgu ve yağ enjeksiyonu gibi uygulamalar yapılmamış olmalı ve tedavi edilecek alanda dövme veya kalıcı makyaj olmamalı” uyarısında bulundu.

ALTIN İĞNE YÖNTEMİNİN KULLANIM ALANLARI:

Cilt gözeneklerinin sıkılaştırılması

Cildin sıkılaştırılması, cilt kalitesinin artırılması

Ciltteki ince kırışıklıkların giderilmesi

Yara izi, ameliyat yeri izlerinin tedavisi

Sivilce tedavisi

Sivilce izlerinin giderilmesi

Gebelik ve kilo alıp vermeyle oluşan cilt çatlaklarının giderilmesi

Leke tedavisi

ALTIN İĞNE YÖNTEMİNİN UYGULANAMAYACAĞI KİŞİLER:

Vücudunda metal protezi veya kalp pili olanlar

Otoimmün hastalığı olanlar (SLE gibi)

Radyoterapi tedavisi altında olanlar

Kolajen vasküler hastalığı olanlar (Skleroderma gibi)

Uygulama bölgesinde yara veya dermatiti (uçuk, psoriasis gibi) olanlar

Gebeler ve emziren anneler

Aktif kanser tedavisi gören hastalar

Tedavi edilecek alana son üç ay içinde cerrahi müdahale (yüz germe veya gözkapağı cerrahisi) uygulanmış hastalar

Keloid gibi kötü yara iyileşme öyküsü olan hastalar

Cildi çok ince, aşırı kuru olan ve yağ dokusunun iyi olmadığı hastalar



