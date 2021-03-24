Yüzün pek çok bölgesinde çeşitli etmenlere bağlı olarak sivilce oluşumu meydana gelebilir. Bunun sonucunda da sivilce maskeleri imdada yetişmektedir. Sivilce maskesi yapılarak sivilceler geçirilir ve aynı zamanda sivilceden kaynaklı olan sivilce lekeleri de bu maske ile birlikte temizlenmiş olur.

Sivilce lekesi maskesi yapımı son derecede kolaydır. Sivilce lekelerinden müzdarip olan kişiler bu sivilce lekesi maskesini uygulayarak hızlı bir şekilde sonuç alabilirler. Bu sayede sivilce lekelerinden kurtulabilirler. Sivilce lekesi maskesi özellikle ergenlik çağında olanların en çok tercih ettiği cilt maskeleri arasında gösterilir. Kolay bir şekilde hazırlandığından dolayı bu maskeler aracılığı ile etkili bir sonuç almak da mümkündür.

Sivilce Lekesi Maskesi Yapımı: Sivilce Lekesi Maskesi Nasıl Yapılır?

Sivilce lekeleri için evde uygulayabileceğiniz kolay cilt maskeleri yer almaktadır. İlk olarak uygulayabileceğiniz maske gül suyu maskesidir. Gül suyu doğrudan sivilce lekesine etki eder ve hızlı bir şekilde iyileşme sağlar. Bunun için gerekli olan malzemeler ise şu şekildedir;

- 1 yemek kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı gül suyu

İlk olarak bu iki malzemeyi birbiri ile karıştırın. Karışımı bir krem haline getirinceye kadar sürdürün. Karıştırma işlemi yaklaşık olarak 5 dakika sürmesi yeterli olacaktır. Hazırlanan bu karışım gül suyu maskesi için yeterlidir. Direkt olarak yüzünüze sürebilirsiniz. Bir pamuk yardımı ile yüzünüze sürdükten sonra yaklaşık olarak 20 dakika beklemeniz önerilir. Bu karışımdan ve maskeden sonuç almak için mutlaka düzenli olarak uygulamanız gerekmektedir. Düzenli olarak bu maskesi uygulayarak sivilceden kaynaklı olan bu lekeleri hızlı bir şekilde doğal yollardan geçirebilirsiniz.

Yapmış olduğunuz bu gül suyu ve bal maskesi ile birlikte kuru ciltler de nemlenecektir. Böylece hızlı bir şekilde iyileşme söz konusu olacaktır. Sivilce için yapacağınız ikinci maske ise limon maskesidir. Limon maskesi için gerekli olan malzemeler şu şekildedir;

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- İki yemek kaşığı bal

Bu sivilce lekesi maskesi de son derecede yapımı kolaydır. Pek çok sivilce lekesini bu limon maskesi ile birlikte geçirmeniz mümkündür. Bu iki malzemeyi birbirleri ile karıştırdıktan sonra bir ocakta ısıtmamız gerekiyor. Ocakta ısıttıktan sonra limon suyunu ılık bir şekilde 20 dakika boyunca sivilce lekesinin olduğun yere sürebilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir iyileşme söz konusu olacaktır.

SİVİLCE LEKESİ MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Sivilce lekesi maskesi yapmak için gerekli olan malzemelere sahip olduktan sonra dilerseniz direkt olarak dilerseniz de pamuk yardımı ile birlikte maskenizi uygulayabilirsiniz. Pamuk ya da maske bezleri ile de yine sivilce lekesi maskesini cildinize uygulayarak kısa süre içerisinde sonuç almak mümkündür.

Sivilce Lekesi Maskesi Faydaları Nelerdir?

1) Sivilce Lekelerini Temizler

Sivilce lekelerini temizlemek için uygulanan pek çok sivilce lekesi maskesi vardır. Bu maskelerden bir tanesi de sivilce lekesi maskesidir. Sivilce lekesi maskesi birçok türden oluşmaktadır. Mevcut olan sivilceleri de yine kurutarak dökmenizi sağlayan ve sivilcelerden kaynaklı olan tüm izleri ciltten temizleyen bu maskeler oldukça faydalıdır.

2) Cildi Parlatır

Sivilce lekesi maskesinin en önemli faydaları arasında cildi parlatması gelmektedir. Cildi parlatır ve cildin ihtiyaç duyduğu nemi verir. Bu şekilde cildin daha berrak görünmesini sağlayan sivilce lekesi maskeleri pek çok kişi tarafından da önerilmektedir.