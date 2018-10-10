Sivilce ve akne izlerinden korunma yöntemleri

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Alataş, sivilce oluşumu ve tedavisi hakkında bilgi verdi:

GENETİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER ETKİLİ

"Akne, yağ bezlerinin deriye açılan kanalın tıkanmasıyla oluşur. Hormona duyarlı kıl ve kıl dibindeki yağ bezlerinin iltihabi reaksiyonudur. Bulaşıcı değildir ve ağırlıklı olarak; yüz, sırt, omuz, göğüs, saçlı deri veya ensede ortaya çıkar. Aknenin oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra hormonal düzensizlikler ve kozmetik açıdan kullanılan kapatıcılar da etkilidir. Özellikle akneli bir ciltte kapatıcı kullanımı uygun değildir. Bu nedenle doktor kontrolünde, akne tedavisine uygun ve ciltte siyah noktalara yol açmayacak ürünlerin tercih edilmesi gerekir. Bunun yanında, burun ve elmacık kemikleri üzerindeki ‘gözenek’ olarak ifade edilen folikül ağızları akne değildir.

İLAÇ VE TEDAVİ DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALI

Aknenin tedavisi uzun bir süreci kapsar. Halk arasında 'dudak kurutan ilaç' olarak bilinen ve akne tedavisinin en ileri düzeyi olan izotretinoin tedavisi 6-9 ay sürer. Bu süre göz önüne alındığında akne tedavisine başlayan hastalarda kremlerin 2-3 aylık bir süre sonunda sadece ilaç etkinliği değerlendirilir. Tedavi sürecinde olası yan etkilerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde ilaç değişikliği için hastalar en az 1-2 aylık periyotlarla gözlemlenmeli. Akne için dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir konu ise 1-6 yaş aralığı ile ileri yaşlarda akne şikayeti olan hastaların olası ciddi hormonal bozukluklar açısından, dermatoloji ve endokrin uzmanları tarafından muayene edilmesi önemli."

AKNE İZLERİNDEN KORUNMAK İÇİN 6 ÖNLEM

1-Akne tedavisi kişiye özel planlanmalı. Tedavi; kişinin yaşı, cinsiyeti ve aknenin yerine göre belirlenmeli Bir başka kişinin sivilce ilacı kullanılmamalı.

2-Sivilceleri sıkmak son derece yanlıştır. Özellikle yüz bakımı ve siyah nokta temizliğinin bir uzman tarafından yapılması gerekir. Kendi kendine yapılan uygulamalar yüzde lekeye ve enfeksiyona neden olabilir.

3-Sivilce bulunan bölgeye yoğurt, diş macunu, sabun köpüğü sürmek yanlıştır. Bunlar cildi kurutup tahrişe yol açar.

4-Günde 1-2 defa uygun bir temizleyiciyle sivilceli alanları yıkayarak gözenekleri açık tutmak önemlidir. Vücudu tahriş edecek kese ve lif gibi ürünler kesinlikle kullanmayın.

5-Güneş, akne lezyonlarının iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak güneş sivilce lekelerinde koyulaşmaya neden olacağından önerilmez.

6-Kozmetik ürünler ve makyaj malzemelerini, içeriği kontrol edilerek satın alın. Akneli ciltlere zarar veren ürünler kullanmamaya ve su bazlı ürünler tercih etmeye dikkat edin.



