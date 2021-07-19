Bakım Sivilcelerden hızlı bir şekilde kurtulmanın 3 yolu

Sivilcelerden hızlı bir şekilde kurtulmanın 3 yolu

Bakım

Sivilcelerden hızlı bir şekilde kurtulmanın 3 yolu

Sivilceler cildimizin herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda çıkabilir. Ancak geçmesi için en az birkaç gün gerekir. Şimdi sizlere birkaç gün beklemenize gerek kalmadan sivilcelerden nasıl hızlı bir şekilde kurtulabileceğinizden bahsedeceğiz. Uzmanlar bunun 3 yolu olduğunu söylüyor...

19 Temmuz 2021, Pazartesi 12:39 Son Güncelleme:
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Sivilceler hızla oluşabilen ve geç iyileşen cilt problemidir. Hoşlandığınız kişiyle buluşmadan önce yüzünüzde çıkan devasa bir sivilce öz güveninizi zedeleyebilir. Ancak meraklanmayın, sivilceleri hızla giderecek bazı yöntemler var. Akneler sivilce, kistik, siyah ve beyaz nokta ve kabarıklık formunda olabilir. Her ne şekilde olursa olsun ya da boyutu ne olursa olsun, sivilceyi bir gecede yok edemezsiniz. Ancak kızarıklığını ve şişliğini iyi derecede ve hızla azaltabilirsiniz. Sivilceleri hızla iyileştirmek için uzmanlar 3 yöntem olduğunu söylüyor.

1- VAKUM MAKİNESİ

Vakum makineleri, siyah nokta ve sivilceleri gözle görünür bir şekilde azaltabiliyor. Vakum makinelerini satın alabileceğiniz gibi, cilt bakım merkezlerinde kendinizi profesyonellerin eline de bırakabilirsiniz. Hem vücutta hem de yüzde kullanılabilen vakum makinelerinin birçok çeşidi olsa da çalışma prensibi genellikle aynı. Bakterileri yok eden vakum makinesi sivilcenin de küçülmesini sağlıyor.

2- BENZOİL PEROKSİT

Sivilcelerinizi evde hızla gidermek istiyorsanız benzoil peroksitten yardım almalısınız. Medikal bir markanın ürününden az miktarda kullanmanız yeterli. Cildinizin aldığınız ürüne alerjisinin olmadığından emin olmalısınız. Birçok sivilce kreminin içinde benzoil peroksit bulunur ve hızla sivilcenin kurumasını sağlar.

3- SALİSTİK ASİT

Evde uygulayabileceğiniz diğer yöntem ise salistik asit. İçeriğinde salistik asit bulunan medikal ürünler ve serumlar, aknenin hızla giderilmesini sağlar.

SİVİLCE NASIL ÖNLENİR?

Tedavi yöntemlerine güvenmeyin ve sivilceleri oluşmadan önce önlemek için de çaba harcayın. Sivilceleri önlemek için bir bakım rutini oluşturmanız gerekiyor. Bu bakım rutininde temizleyici, tonik, peeling, antioksidan serum, güneş kremi ve A vitamini türevleri olan retinol ya da retinoik asit bulunmasına özen göstermelisiniz.


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