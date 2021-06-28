Sivilcelere ne iyi gelir? Sivilce çıkmaması için neler yapılabilir?

Sivilce ve akne problemi ergenlikle birlikte başlayan kişinin cilt tipine göre belli bir yaşa kadar süren büyük bir problemdir. Özellikle gençler arasında problem daha büyüktür. Peki akne ve sivilce oluşumunun nedenleri nelerdir? Sivilcelere ne iyi gelir? Akne ve sivilce çıkmaması için neler yapılabilir? Doktor Sevgi Ekiyor konu hakkında bilgiler verdi.

AKNE VE SİVİLCE OLUŞUMUNUN NEDENLERİ

Genetik: Akne genetik özellikler de içeren bir olgudur. Aslında herkes belli bir dereceye kadar akne sorunu yaşayabilir, ama bazı kişilerin kimi akne türlerine genetik bir yatkınlıkları vardır. Eğer anne veya baba ergenlikte ya da hayatının herhangi bir döneminde akne problemi yaşamışsa çocuklarında akne görülme ihtimali daha yüksektir.

Hormonlar: Akneler genelde, vücut androjen hormonunu daha fazla üretmeye başladığı zaman oluşur. Androjen üretimi 11-14 yaşları arasında en üst seviyeye ulaştığında akneler de artmaktadır. Genç kadınlarda menstrüel döngü nedeniyle değişen hormon seviyeleri de aknelerde alevlenmelere neden olmaktadır. Bu değişiklikler yağ bezlerinin androjenlere olan hassasiyetini de etkilemektedir.

Bakteriler: Kapalı folikül, bakterilerin üremesi için uygun bir ortamdır. Özellikle bu ortamda yaşayan bakteri P.Acnes bakterisidir. Bu bakteri, sebumla beslenir ve aknesi olsun olmasın herkesin cildinde bulunur. Yağ bezi tıkandığında ve içi sebumla dolduğunda P.acnes bakterisi çok daha çabuk çoğalır. Bakterinin ürettiği kimyasallar folikül içinde ve cilt yüzeyinde inflamasyona neden olur.

Artan sebum üretimi: Yağ bezleri androjenler tarafından uyarıldıktan sonra daha fazla sebum üretmeye başlarlar. Yağlı sebum, folikülün içinde birikir ve yukarıya doğru hareket eder. Yukarı doğru hareket ederken, normal cilt bakterileri ve ölü cilt hücreleriyle birleşir. Sebum üretimi arttıkça, kıl folikülünün tıkanma ve komedonlara neden olma ihtimali de artmaktadır.

Foliküler değişimler: Androjen üretimi arttıkça ve yağ bezleri genişledikçe, kıl folikülünün cildin altına doğru uzanan yapısı da değişime uğramaktadır. Normalde ölü hücreler kademeli olarak dökülürler ve cilt yüzeyinden uzaklaşırlar. Ergenlik döneminde hücreler daha sık dökülürler ve birleşip yapışmaya daha müsaittirler, sebumla temas ettiklerinde folikülü tıkayabilirler. Bu durumda sebum ve ölü hücreler folikülde bir tıkaç oluştururlar.

SİVİLCE ÇIKMAMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Yorgunluk ve stresin; stres hormonlarını ve dolaylı olarak yağ yapımını artırdığı bilinmektedir. Yorgunluk ve stresten olabildiğince uzak kalmaya çalışın.

Uyku esnasında cilt beslenmekte ve kendini yenilemektedir. Bu yüzden uykunuzu iyi almaya özen gösterin.

Egzersiz her şeyden önce genel sağlık için çok yararlıdır. Kan dolaşımını hızlandırır ve cildin de aralarında bulunduğu hayati organlara daha fazla oksijen gitmesini sağlar.

Egzersizden sonra yüzünüzde biriken ve bakteriler için ortam yaratan yağ ve teri mutlaka dikkatlice yıkayın. Aksi takdirde aknelerin artması mümkündür.

Su, vücut ve ciltteki hücrelerin içeriğinin önemli bir bölümünü oluşturur, toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır ve besinlerin vücutta taşınmasını sağlar. Su içmek akneleri yok etmez ama cildin sağlığını korumaya yardımcı olur.

Saunalardan ve havalandırması olmayan mutfaklardan uzak durun.

Akneleri sıkmayın, üzerindeki deriyi ve iltihaplı kısımları koparmayın.

Ellerinizi sık sık yıkayın. Zaman zaman çok güçlü bir istek duysanız bile akneleri sıkmayın. Okurken, televizyon izlerken ya da ders çalışırken ellerinizin yüzünüzden uzak tutmasına özen gösterin.

Yüzünüzü günde iki defa dermatoloğunuzun önerdiği bir sabunla yıkayın. Havlunuzu her gün değiştirin. (Nemli havlu bakterilerin üremesi için çok uygun bir ortamdır).

Haftada en az iki kez saçınızı yıkayın. Uyurken saçlarınızı yüzünüzden uzak tutmaya çalışın. Gün içinde saçlarını yüzüne değmeyecek şekilde toplayın.

Aşırı güneşlenmeyin.

Dermatologla olan randevularınızı düzenli olarak takip edin. Nelerin denendiğini ve nasıl sonuç verdiğini kaydedin. Tedaviyi yarım bırakmayın.

AKNE OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN GÜNLÜK BAKIM NASIL OLMALI?

Uzmanlar her gün düzenli olarak cildinizi temizlemenizin akne savaşında en büyük silahınız olduğunu belirtiyor. Günlük bakım rutinini şu şekilde oluşturabilirsiniz:

1/ Yüzde 5 benzoil peroksit içeren bir temizleyiciyle günde iki kere yüzünüzü yıkayın. Eğer benzoil peroksite alerjiniz varsa yüzde 2 salisilik asit içeren bir temizleyici de kullanabilirsiniz.

2/ Yüzünüzü yıkarken ılık veya soğuk su kullanmaya özen gösterin.

3/ Yine yüzde 5 benzoil peroksit içeren bir jel veya krem sürün; alternatif olarak sülfür veya rezorsinol içerikliler tercih edilebilir.

4/ Gündüz yağsız formüllü nemlendirici sürün ve kullandığınız makyaj malzemelerinin de yağsız olmasına dikkat edin.

5/ Geceleri yatmadan önce içeriğinde sülfür olan leke giderici kremlerden sürün.

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN ÖNERİLER

En zorlu aknenin hakkından gelebilen şey pek tabii ki buhardır. Bildiğiniz üzere hamama veya spa’ya gittiğiniz zaman cildinizden toksinleri atabiliyorsunuz. Şimdi bunu evinizde de uygulayın hatta kaynar suyun içerisine esansiyel yağ veya bitki çayları ekleyebilirsiniz. Buhar solumak size başta zor geliyorsa bile emin olun kısa sürede alışırsınız.

Sıcaktan soğuğa doğru ilerliyoruz. Evet, yanlış duymadınız; aknelerle savaşta bir silahınız da buz küpleri. Bir buz küpünü plastik poşete koyun ve birkaç dakika yüzünüzde tutun. Buz, açık gözeneklerin küçülmesini sağlıyor ve cildi bakteri istilasından koruyor.

Özellikle yaz aylarında sofralardan eksik etmediğiniz domatesin aknelerden kurtulmanıza yardımcı olacağını biliyor muydunuz? C, K ve A vitaminlerinden zengin domatesi dilimler halinde kesin. Bu dilimleri yüzünüze koyun ve bekletin. Tabiat ana tarafından asidik yaratılan domatesler bu özelliği sayesinde sivilcelerin kurumasını sağlıyor.

Doğal çamur maskeleri cildinizin arınmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Özellikle buhar uyguladıktan sonra doğal çamur maskenizi uygulayın ve gözeneklerinizin temizlenmesini sağlayın.