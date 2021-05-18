Bakım Sivilceleri bitiriyor: Çay ağacı yağı maskesi

Sivilceleri bitiriyor: Çay ağacı yağı maskesi

Bakım

Sivilceleri bitiriyor: Çay ağacı yağı maskesi

En yaygın görülen cilt problemi olan sivilcelerle hayatımızın her döneminde karşılaşmamız mümkün. Piyasada sivilceleri ve akneleri gideren çok sayıda kimyasal ürün var. Doğal ürünler dururken kimyasala başvurmaya gerek yok değil mi? Öyleyse sizleri çay ağacı yağı maskesi ile tanıştıralım. Sivilce ve akneleri bitiren çay ağacı yağı maskesi nasıl yapılır, nasıl uygulanır, anlattık.

18 Mayıs 2021, Salı 16:03 Son Güncelleme:
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Çay ağacı yağı, cilt için son derece önemli minerallere sahip bir yağdır. Çay ağacı yağının en bilinen kullanım alanlarından biri akne ve akne izlerinin ortadan kaldırılması. Çay ağacı yağını saf halinde tonik olarak cildinizde kullandığınız takdirde var olan aknelerin söndüğünü, sivilcelerin yok olduğunu akne izlerinizde de azalma olduğunu görebilirsiniz. Piyasaya bu etkisi doğrultusunda birçok çay ağacı yağlı kremler, serumlar ve maskeler sürüldü. Ancak evde kendi çay ağacı maskenizi yaparak sivilcelerle mücadele edebilirsiniz.

İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

  • 1 yk. bentonit kil
  • 1 çorba kaşığı kaolin kili
  • 10 damla çay ağacı yağı
  • Gül suyu

AKNELER İÇİN ÇAY AĞACI MASKESİ NASIL YAPILIR?

Bentonit ve kaolin kilini bir kaseye koyun ve gül suyu ilave edip karıştırın.

Ardından çay ağacı yağını da ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Temiz cildinize uygulayın, 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.

ÇAY AĞACI YAĞI MASKESİ ETKİSİNİ NASIL GÖSTERİYOR?

Bentonit kil, gözenekleri temizler ve ciltte detoks etkisi yaratır. Kaolin kili, gözenekleri ve cildi temizlemeye yardımcı olur ve ciltteki fazla yağı emer.

Gül suyu cilde ışıltı verir, aydınlatır ve nemlendirir. Sebum üretimini dengeler ve cilt parlamasının kontrolüne yardımcı olur.

Çay ağacı yağı ise sivilce ve akneler ile savaşmaya yardımcı olur, cilt lekelerini ve sivilce izlerini onarır. Cildi arındırır ve sterilize eder.

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