Anadolu’da her yıl Regaip Kandili ile birlikte kutlanan Şivlilik ya da diğer bilinen ismiyle fener alayı internette sıklıkla aratılan konular arasında geliyor. Peki, “Şivlilik nedir?”,“Fener alayı ne zaman?” İşte detaylar…

ŞİVLİLİK NEDİR?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocukların kapı kapı dolaşarak şeker, çikolata gibi ürünleri toplamasından oluşan geleneğe Şivlilik denir. Hicri takvime gore üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya başlayan gecede Regaip Kandili sabahı çocuklar tarafından yapılan kandil kutlama geleneğidir.

Çocukların eğlenmesine, kaynaşmasına ve kültürel değerleri anlamasına vesile olan Şivlilik geleneği; bir gece önce meşalelerin yakılmasıyla yapılan fener alayı şenlikleri ile başlar. Bu gelenek Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim’den (1566-1574) itibaren sürdürülmektedir. Bu gelenek Konya ve çevresinde halen sürdürülmektedir. Kandil günü sabahı çocuklar ellerine torbalarını alarak

“Şivli şivli şişirmiş

Erken kalkan pişirmiş

İki çörek bir börek

Bize şivlilik gerek” diye mani söyleyerek komşularının kapılarını çalarlar. Çocuklara şeker, leblebi, iğde, erik kurusu, elma kurusu gibi yiyeceklerden verilir.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

2019 yılının Recep ayı ise 8 Mart’ta başlıyor. Buna göre bir önceki gece olan 7 Mart 2019 tarihi Şivlilik etkinliğinin yapılacağı tarih olarak bilinir. Yarın geleneğin devam ettiği yerlerde Şivlilik etkinlikleri başlıyor.