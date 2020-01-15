SİYAD 2019 Türkiye Sineması Ödülleri adayları belli oldu

En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu birden aday olan “Kız Kardeşler” filmi 10 dalda toplam 11 adaylık elde etti. SİYAD üyelerinin 2019 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımlar üzerinden yaptığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.

Emin Alper’in yazıp yönettiği “Kız Kardeşler”i dokuzar adaylıkla “Görülmüştür” ve “Küçük Şeyler” ile sekiz adaylıkla “Sibel” izledi. “Bağlılık: Aslı” üç, “Bir Aşk İki Hayat”, “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, “İçerdekiler”, “Kapı”, “Kraliçe Lear” ve “Nebula” ikişer, “7. Koğuştaki Mucize”, “Anadolu Turnesi” ve “Mucize 2: Aşk” ise birer dalda adaylık elde ettiler.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

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