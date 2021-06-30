Magazin Siyah bikinisini giydi, kameraların karşısına geçti

Siyah bikinisini giydi, kameraların karşısına geçti

Magazin

Siyah bikinisini giydi, kameraların karşısına geçti

Sosyal medya sayfasını sıklıkla kullanan ve sevenleriyle Instagram üzerinden etkileşime geçen Selin Ciğerci, soluğu Bodrum’da aldı. Selin Ciğerci, siyah bikinisiyle sıcak havanın tadını çıkardı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 11:53 Son Güncelleme:
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Kendi ismini taşıyan kozmetik markasını kuran ve iş hayatında başarılarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci, yoğun iş temposunun ardından soluğu Bodrum tatilinde aldı.

Yoğun iş temposunun ardından soluğu Bodrum'da alan ünlü fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Verdiği kilolarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'nin fiziği takipçilerinden tam not aldı.

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