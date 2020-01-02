Siyah giysilerin rengi solmaması için ne yapılmalı? Rengi solan siyah giysiler nasıl düzelir?
Kıyafetlerde çoğunlukla siyah renk tercihimiz oluyor. Kombinlemek kolay olduğu için ve şık durduğu için siyah giysiler oldukça tercih ediliyor. Zamanla rengi solan siyah giysileri tekrar eski haline nasıl getirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız ya da siyah giysilerin hiç solmamasını istiyorsanız "siyah giysilerin rengi solmaması için ne yapılmalı, rengi solan siyah giysiler nasıl düzelir" haberimize göz atın.
Her renkle kombin yapılabilen ve asil duran siyah renkli giysiler yıkandıkça zamanla rengi solar. Rengi solan siyah kıyafetlerinizden vazgeçmek istemiyor ve eski haline geri gelmesini istiyorsanız "siyah giysilerin rengi solmaması için ne yapılmalı, rengi solan siyah giysiler nasıl düzelir" detaylar haberimizde.
Siyah giysilerin rengi solmaması için ne yapılmalı? Rengi solan siyah giysiler nasıl düzelir?
- Siyah giysilerin renginin solmasının en büyük nedeni çok yıkanmasıdır. Siyah giysiler mümkün oldukça az yıkanmalıdır.
- Siyah giysileri yıkarken marketten siyahlar için üretilmiş deterjanlardan tercih edilmelidir.
- Siyah giysileri yıkarken ters çevirip yıkamak çabuk solmasını engeller.
- Siyah giysileri sıcak derecede yıkamak yerine soğuk suyla yıkamayı tercih edin.
- Siyah giysileri mümkün oldukça kısa programda yıkamaya çalışın.
- Eğer siyah giysileriniz çok solduysa ve eski haline getirmek istiyorsanız çamaşır makinesinde kullanılmak için üretilmiş siyah giysi boyalarından alıp siyah giysilerinizi yıkarken bu boyayı kullanın. Bu sayede solan siyah giysileriniz eski haline gelecektir.
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