Siyah ile altının çekici buluşması

Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat farkıyla sunulan Guess’in yeni modeli, lüksün temsilcisi altın ile asaletin temsilcisi siyahı çekici bir tasarımda buluşturuyor.

İhtişamıyla göz alan Guess, kadranında olduğu kadar çelik ve silikonun birleşimi kayışında da estetik dokunuşların gücüyle fark yaratıyor. İddialı kadınların vazgeçilmezi olmaya aday Guess bu yeni modeliyle cesur bir stilin temsilcisi oluyor.



