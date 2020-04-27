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Alışveriş Siyah ile altının çekici buluşması

Siyah ile altının çekici buluşması

Alışveriş

Siyah ile altının çekici buluşması

Guess’in kadın koleksiyonunda yer alan yeni modeli iddialı tasarımıyla fark yaratırken şıklığıyla da göz alıyor.

27 Nisan 2020, Pazartesi 14:11 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat farkıyla sunulan Guess’in yeni modeli, lüksün temsilcisi altın ile asaletin temsilcisi siyahı çekici bir tasarımda buluşturuyor.

İhtişamıyla göz alan Guess, kadranında olduğu kadar çelik ve silikonun birleşimi kayışında da estetik dokunuşların gücüyle fark yaratıyor. İddialı kadınların vazgeçilmezi olmaya aday Guess bu yeni modeliyle cesur bir stilin temsilcisi oluyor.


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