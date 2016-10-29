Siyah noktalara çözüm: Zeytinyağı ve kahve

Haftada 1 kez uygulamanız yeterli

Hemen hemen her kadın ve erkeğin genel cilt sorunlarından biri olan siyah noktalar sanıldığı gibi kurtulması imkansız bir problem değil. Özellikle cilt bakımında doğal ürünlerden yana olanlar içinse muhteşem etkili ev yapımı bir formülü sizlerle paylaşacağız. Bu formül de neler mi var? Zeytinyağı ve Türk kahvesi. Herkesin evinde olan ve kolaylıkla uygulanan bu tarif emin olun ki denemeye değer.Bu maskeyi yapmak için ihtiyacınız olan şey 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ile 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi. Öncelikle bu iki malzemeyi karıştırın. Bu işlem sırasında kahve tanelerinin yumuşadığını görebilirsiniz. Parmağınıza aldığınız peelingi burnunuza, çene altınıza ve saç dipleri gibi siyah noktaların olduğu yerlere uygulayın. Uygulamayı yumuşak hareketlerle ve bastırmadan yapmalısınız. 1 buçuk 2 dakika boyunca yapıp sonrasında soğuk su ile yıkayın. Bu rutini haftada bir kez uygulamanız siyah noktalardan arınmanız için yeterli.