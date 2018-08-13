Siyah noktalarınıza savaş açın

Cilt pürüzlerinin temel sebeplerinden biri üretilen yağ miktarıdır. Üretilen yağ miktarını ve bozulan yağ yapısını dengelemeyi amaçlayan Sébium Global Cover, SeboRestore* teknolojisi sayesinde inatçı cilt pürüzlerine karşı savaşmayı hedefliyor. Bu teknoloji, yağın miktarını dengelemeyi ve cildin doğal koruyucu işlevlerini geri kazandırmayı sağlarken, yeni cilt pürüzlerinin oluşmasının önlenmesine de yardımcı oluyor.

Sébium Global Cover, renkli dokusu sayesinde mevcut cilt pürüzlerinin görünürlüğünün kapatılmasına ve giderilmelerine yardımcı olurken, cilt tonunun eşitlenmesine ve cildin doğal bir görünüm kazanmasını destekliyor. Ürün,12 saat boyunca kapatıcı ve matlaştırıcı etki sağlayarak, gün boyu cildin rahat hissetmesini sağlıyor.

Üründe yer alan yeşil kompakt, ciltte oluşan kırmızı görünümü kapatmaya yardımcı oluyor.

Kullanım şekli:

Yeşil kompaktı, kızarık görünüme neden olan pürüzlerin üzerine uygulayın. Daha sonra ürünün kapağını çevirerek açın ve renkli sıvıyı yüzünüzün tamamına yayın.

Sıvı bir formül olduğu için, her kullanımdan sonra kapağı sıkıca kapatın. Gözle temasından kaçının. Eğer problem devam ederse bir sağlık uzmanına başvurunuz. Cilt pürüzlerine sahip olan cildi uzun süre güneş ışınlarına maruz bırakmayın.

Orijinal içerik ve minimum dayanma tarihi kutu üzerinde belirtilmiştir.

* SeboRestore: FluidactivTM ve BakuchiolTM: BIODERMA patentleri

Ürün miktarı: 30 ml

Fiyatı: 89,50 TL