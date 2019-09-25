Siyah panter, hayvanat bahçesinden çalındı

Fransa'da bir binanın çatısında görülen, büyük paniğe neden olan siyah panter, 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle yakalanmıştı.

ÇALINDI

Fransız yetkililer, 6 aylık siyah panterin gönderildiği hayvanat bahçesinden çalındığını açıkladı.

KAFESİNİ KIRIP, ALDILAR

Maubeuge’de bulunan hayvanat bahçesi çalışanları, sabah saatlerinde panterin kaldığı kafesin kapısının kırık olduğunu ve panterin yerinde olmadığını tespit etti.

SALDIRGAN DEĞİL

Hayvanları Koruma Organizasyonu yetkilisi Kader Laghouati, sahibi tarafından evcilleştirilen siyah panterin saldırgan olmadığını söyledi.



