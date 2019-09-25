Siyah panter, hayvanat bahçesinden çalındı
Fransa'da bir evin çatısında görüntülenen panter dünyayı şaşırtmıştı. Sakinleştirici iğneyle vurularak yakalanan 6 aylık siyah panter, gönderildiği hayvanat bahçesinden kafesi kırılarak çalındı
Fransa'da bir binanın çatısında görülen, büyük paniğe neden olan siyah panter, 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle yakalanmıştı.
ÇALINDI
Fransız yetkililer, 6 aylık siyah panterin gönderildiği hayvanat bahçesinden çalındığını açıkladı.
KAFESİNİ KIRIP, ALDILAR
Maubeuge’de bulunan hayvanat bahçesi çalışanları, sabah saatlerinde panterin kaldığı kafesin kapısının kırık olduğunu ve panterin yerinde olmadığını tespit etti.
SALDIRGAN DEĞİL
Hayvanları Koruma Organizasyonu yetkilisi Kader Laghouati, sahibi tarafından evcilleştirilen siyah panterin saldırgan olmadığını söyledi.