Rengi solmamış, tertemiz kıyafetlere sahip olmak aslında o kadarda zor değil. Siyah renkli çamaşırları doğru programda ve doğru yöntemle yıkarsanız uzun yıllar kullanabilirsiniz. Peki, siyah renkli çamaşırlar nasıl yıkanmalı? Siyah renkli çamaşırlar kaç derecede yıkanmalı? Siyah renkli çamaşırlar hangi programda yıkanır? Merak edilenler haberimizde.

Siyah renkli çamaşırlar nasıl yıkanır?

Gereken malzemeler;

Çamaşır deterjanı

Yumuşatıcı

Siyah renkli kıyafetleri doğru derecede ve programda yıkamak için yapılması gerekenler;

Siyah renkli kıyafetlerimizi terslerini çevirerek makineye atın. Böylece renkleri solmayacak ve yıpranmayacaklardır.

Daha sonra deterjan gözüne deterjanı, yumuşatıcı gözüne de yumuşatıcıyı ekleyin.

Ardından makineyi 40 dereceye ayarlayın. Bu renkliler için uygun bir sıcaklıktır. Daha sıcak bir derecede renkleri solabilir ve yıpranabilirler.

Deviri için ise 800 devir iyi olacaktır. Programı yarım ve daha fazla saatlik bir programa ayarlayabilirsiniz.



