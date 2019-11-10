Siyah ve yeşil zeytin nasıl kurulur? İşte püf noktaları…

Kasım ayı itibariyle başlayan zeytin hasadı başladı. Ham zeytinlerin pazarda yerini almaya başlamasıyla birlikte çiğ halini alıp kendiniz evde zeytin kurmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç temel püf noktası var. Peki, Siyah ve yeşil zeytin nasıl kurulur? İşte siyah ve yeşil zeytin kurulumunun püf noktaları…

Yeşil zeytin nasıl yapılır?

Evde ilk kez yeşil zeytin yapacaksanız 5 litrelik kavanoz için 3 ila 3,5 kilogram zeytine ve yaklaşık 1 kilogram kaya tuzuna ihtiyacınız olacak.

Öncelikle zeytinlerinizi iyice temizleyin. Güzelce çizdiğiniz veya kırdığınız zeytinlerinizi kavanoza doldurun. Üzerini de kaya tuzu eklenmiş suyla aldığı kadar tamamlayın. Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp zeytinlerinizi güneş görmeyen serin bir yerde 1 ay kadar dinlenmeye bırakın. Zyetin acı suyunu iyice bırakacaktır.

Eğer kırma zeytin tercih ediyorsanız zeytinlerin suyunu her gün değiştirip yenileyin. Böylece zeytin acısını 10 gün gibi kısa bir sürede atıp tatlanacaktır.

Siyah zeytin nasıl yapılır?

Siyah zeytin yapmak istiyorsanız olgunlaşmış ama tam olarak siyaha dönmemiş zeytinlerden almanız gerekiyor. İyice temizleyip yıkadıktan sonra zeytini yapacağınız bidonun içine zeytinlerinizi doldurun. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı kaya tuzunu ekleyin. Kapağını kapatın ve sürekli zeytininizi çalkalayın. Bu işlemi acı suyu çıkana kadar 1 ay yapmanız gerekiyor. Bu sürede alacalı olan zeytinlerinizin de karardığını göreceksiniz.