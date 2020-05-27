ABD’nin Minnepolis eyaletinde George Floyd isimli siyahi şüphelinin polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi sonrasında halk sokaklara döküldü. Floyd’un “nefes alamıyorum” sözlerine rağmen boyun bölgesinden dizini çekmeyen ABD polisi nefes almasını engelleyerek Floyd’un ölümüne neden oldu.

George Floyd’un ölümü ABD polisinin siyahi şüphelilere karşı olan tutumuna bir kez daha tepki gösterilmesine neden oldu. ABD’nin Minnepolis eyaletinde gözaltına alınmak istenen Floyd’un elleri ters kelepçelenerek yere yatırılmasının ardından bir polis boyun bölgesine diziyle tüm gücüyle bastırdı.









Floyd duyduğu acı sonrası “nefes alamıyorum” sözlerini kullansa da ABD polisi geri adım atmadı. Çevrede olan ve olayı görüntüleyen kişiler de polisi uyararak Floyd’un nefes alamadığını belirtti. Bir süre sonra Floyd’un hareketsiz kalmasının ardından çevredekiler polislerden onun nabzını kontrol etmesini istedi.

Sağlık görevlileri sedyeyle Floyd’u almaya gelene kadar ABD polisi dizlerini Floyd’un boynundan çekmedi.

Son sözleri “nefes alamıyorum” olan Floyd’un ölümünün ardından ABD halkı sokaklara döküldü. Daha önce birçok kez ABD polisinin siyahi şüphelilere karşı olan sert tutumu yine dünya genelinde büyük tepki topladı.

Polis görevden uzaklaştırıldı

Minneapolis polisi gözaltına alınan kişinin daha sonra ‘tıbbi problemden’ dolayı öldüğünü açıkladı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor. İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesindeTıbbi Merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi. FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

“Siyahi olmanın cezası ölüm olmamalı"

Olayın gerçekleştiği Minneapolis'te binlerce kişi sokaklara döküldü, hep bir ağızdan "George Floyd için adalet" denildi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, video görüntüleri üzerine Facebook'tan yaptığı açıklamada, siyahi toplumundan özür dileyerek, "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada tepki çığ gibi

George Floyd'un polise direnme görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurdu.

Bazı görgü tanıklarının telefonlarıyla görüntülediği olayda, kelepçe takılan George Floyd'un defalarca “Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen” şeklinde yalvardığı, bir süre sonra da hareketsiz kaldığı, ancak polisin dizini bir süre daha çekmediği görülüyor.

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