Siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldıkları puanla baraj altında kalan siyam ikizleri Sema ve Ayşe için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan devreye girmişti.
Siyam ikizlerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) yerleştirilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu'na başvurusunun yapılmasının ardından siyam ikizleri üniversiteye adım atmışlardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın kabulüyle siyam ikizleri bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geldi.
AA