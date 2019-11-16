Siyanür zehirlenmesinde hayati uygulama

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri de koku gelmesi üzerine inceleme yaptı.

Bakırköy Kaymakamlığı, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Ölenlerin Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) eşi Zeliha Delen ve çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali olduğu belirlendi.

Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali’nin cansız bedenini buldu. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu.

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu belirlemenin ardından İç hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sedat Özdemir’e siyanür zehirlenmesine maruz kalan bir kişinin hayatını kurtarabilmek için neler yapabileceğimizi, kişide nasıl belirtiler ortaya çıkardığını zehirlenmenin siyanürden olup olmadığını anlamak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sorduk. İşte uzmanından aldığımız cevaplar…

Siyanür katran ve azottan oluşan bir kimyasal madde olup doğada bir çok şekilde bulunabilir. Zehirlenme oluşturan siyanür bileşikleri sodyum siyanide potasyum siyanide hidrojen siyanide siyanofen kloride’dir.

Bunlar katı sıvı ve gaz halinde olabilirler

Siyanür zehirlenmesinde nasıl belirtiler gözlemlenir?

Zehirlenme; maruz kalmadan birkaç dakika hatta saniyeler içinde oluşur.

-Bitkinlik

-Bulantı

-Baş ağrısı

-Baygınlık-koma

-Zor nefes alma

-Kalp Durması

-Felç oluşumu\Bilinç kaybı

Belirtiler, maruz kalınan siyanür molekülünün çeşidine, miktarına ve süresine göre değişmektedir.

Ani gelişen zor nefes alma, felç oluşumu, bilinç kaybı, kalp durması akut şiddetli bir siyanür zehirlenmesinin bulgularıdır.

Baş ağrısı, bulantı ve kusma, uyuşukluk, baş dönmesi, açık kırmızı kan kronik yavaş yavaş düşük dozlarla oluşan siyanür zehirlenmesinin belirtileridir.

Geniş göz bebekleri, nemli cilt, yavaş ve sığ nefes, zayıf ve hızlı nabız, kasılmalar ek semptomlar olarak görülebilir.

Siyanür zehirlenmesinde kişiye nasıl bir ilk yardım uygulanmalıdır?

Öncelikle maruz kalınan bölgeden uzaklaşmak ya da maruz kalanı uzaklaştırmak gerekir. Hangi şekilde maruz kalınmış ise ona göre dekontaminasyon sağlanmalıdır. Solunum yoluyla alınmış ise oksijen verilmelidir.

Siyanür yenmiş ise (yemek gibi ağızdan alınmış ise) aktif kömür ilk yardım olarak kullanılabilir. Tıbbi yardım olarak ise siyanid antidot kitleri kullanılmaktadır.

Posta Özel - Serpil Dokurel