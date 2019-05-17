Siyanürlü katili arkadaşları anlattı!

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak ve Tarık Yılmaz'ın haberine göre, İzmir'de üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın anne ve babasını internetten aldığı siyanürü şerbet yapıp içirerek öldürmesinin yankıları sürerken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Zanlının emniyetteki ilginç tavır ve davranışları polisleri bile şaşırttı. Cinayeti işlediğini itiraf eden zanlının, adını soran polislere, 4 yaşındaki kardeşinin ismini söyleyerek "Adım M. T. Kalkan" dediği ortaya çıktı. Kalkan, annesinin ismini soran polise ise "Fadime miydi? Neydi? Hatırlayamadım" dedi. Başta rol yaptığı düşünülen Kalkan'a sağlık kontrolünde "şizofren teşhisi" konuldu. Kalkan'ın ifadesinde, "Evet ben öldürdüm ama sebebini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

OKULUN EN BAŞARISIZ ÖĞRENCİSİYDİ

Öte yandan zanlı Kalkan'ın geçen yıl sınıfta kaldığı ve 0.80 ortalamasıyla okulun en kötü ve başarısız öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Kalkan'ın arkadaşları, "Çok sakin bir yapısı vardı. Son zamanlarda yalnız oturuyordu. Bakışları değişmişti. Belki bu rahatsızlandığına bir işaret olabilir" dedi. Anne Fatma (39) ve baba Mehmet Kalkan'ın (46) cenazeleri, Yozgat'ta defnedildi.



