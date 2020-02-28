İdlib'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı yaptığı açıklamada, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, başvuru dilekçesini sunduktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, "Dün akşam aldığımız haber canımızı acıttı. Yalan olması için dua ettik. Olağanüstü çağrı için grubu bulunan siyasi partileri de arayarak bilgi verdik. Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırmak için dilekçemizi verdik" dedi.

Özel, olağanüstü çağrının Meclis Başkanlığı tarafından 7 gün içerisinde değerlendirme süresinin olduğunu anımsatarak, "Meclis’in açılacağı gün olan Salı günü bir kapalı oturum olabileceği izlenimini aldım. Meclis’in zaman kaybetmeden bir an önce toplanması isteğimiz. Biz başvurumuzu yaptık. 600 milletvekilinin bilgilendirilmesi gerekir" diye konuştu.





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