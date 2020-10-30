Siyaset Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajları

Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajları

Siyaset

Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajları

Bir süredir tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın vefatının ardından siyasiler başsağlığı mesajları paylaştı.

30 Ekim 2020, Cuma 11:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yılmaz'ın ölümüyle ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı. Kalın mesajında şunları ifade etti:

"Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

"Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"



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