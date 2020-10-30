Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yılmaz'ın ölümüyle ilgili baş sağlığı mesajı yayınladı. Kalın mesajında şunları ifade etti:

"Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum."









CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

"Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"









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