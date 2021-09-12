Siyasilerden peş peşe 12 Eylül 1980 darbesi mesajları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 12 Eylül Darbesi'nin 41'inci yıl dönümünde yayımladığı mesajında "Aradan geçen zaman içinde 12 Eylül darbecilerini yargıladık, 28 Şubat darbecilerini yargıladık, 15 Temmuz hainlerini yargıladık ve 1960 darbecilerinin astığı siyaset ve devlet adamlarımızın iade-i itibarını temin ettik" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: 1960 darbecilerinin astığı devlet adamlarımızın iade-i itibarını temin ettik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, "Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs'ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül’ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız. Üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül’de yaşanılanları utançla hatırlıyoruz ve bugün kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz; milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" dedi.

"BİR DAHA ASLA BAŞARAMAYACAKLAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi "müstemleke memleketi" yapmak isteyenlerin kurgusudur. Hedefleri, bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Hedefleri, Milletin birliğidir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileri ile istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 12 Eylül; milli iradeye inen bir ihanet darbesi, "bir sağdan, bir soldan" diyerek insanımıza kıyan, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin arkalarında bıraktığı utanç günü... Yitirdiğimiz canları rahmetle anıyor, millet iradesine yönelen tüm darbeleri lanetliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Millî irademizi ve demokrasimizi hedef alan karanlıkları unutmayacağız. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

"HUKUK DIŞI VATANSEVERLİK OLMAZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir

Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz.

12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanları bir çok kez saldırdı demokrasimize. Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz. Kendi milletine silah çekenler ülkemize düşmanlık etmişlerdir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Tarihin kara lekelerinden 12 Eylül Darbesi'nin üzerinden 41 yıl geçti. Yaşanan acılar, zulümler, kayıplar unutulmadı elbette.. Bugün unutulmayan bir şey daha var ki darbecilere/destekçilerine yağdırılan lanetler.. Kurdukları saltanatları da uzun sürecek sandılar; millet kazandı.