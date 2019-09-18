Siz bu pozlara bakmayın, meğer hayatı sıkıcıymış

Angelina Jolie ile ayrılığı sürecinde zor günler geçiren Brad Pitt artık deyim yerindeyse ‘altın çağı’nı yaşıyor. 55 yaşındaki aktör bu yılın en merakla beklenen filmlerinden ‘Bir Zamanlar Hollywood’da’da başrol oynuyor. Yeni filmi ‘Ad Astra’ da bu cuma gösterime giriyor.

Amerikan GQ dergisine röportaj veren aktör ise hayatının sıkıcılığından dert yanıyor. Brad Pitt “Hep ilginç hayatlar yaşayan rolleri tercih ediyordum. Çünkü benim hayatım tam tersiydi” dedi.

Brad Pitt'in verdiği mülakattan bağımsız olarak hayranları tarafından çok beğenilen bu fotoğraflar birkaç gündür sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar haline geldi. Herkes birbirine bu görüntüleri gösterirken aktörün ilerleyen yaşına rağmen yakışıklılığından bir şey kaybetmediğini düşünenler çoğunluktaydı. Kimi hayranları ise Pitt'in artık yaşlanmaya başladığını ve eski cazibesini kaybettiğini söylediler. Karar sizin...