Siz olsanız ne yapardınız?: Babamın arkadaşı babam oldu

Himalayalar’da 1999’da yaşanan çığ felaketinde kaybolan dağcı Alex Lowe’un son anlarına en yakın arkadaşı Conrad Anker şahitlik etti. Beraberlerindeki kameraman David Bridges ile Alex karların altında kalırken, Conrad yaralı kurtuldu. Conrad, Alex’in ailesine düşkünlüğünü biliyordu. Eşi Jenni ve üç oğlunun fotoğrafını da yanından hiç ayırmıyordu. Conrad onların yanında oldu. Dağcılıkla ilgili her şeyi Alex’ten öğrenmiş ve ona büyük minnet duyuyordu. Alex, yaşayan en ekstrem dağcı olarak görülüyordu ve sponsorlu tırmanışlara öncülük etmiş, dağcılığın profesyonelleşmesine ön ayak olmuştu.

ÖNCE ‘BABA’ DİYEMEDİ

Facia yaşandığında Alex 40 yaşındaydı. Conrad, ise 36. Jenni’nin bu büyük acıyı tek başına göğüsleyemediğini fark eden Conrad, henüz yaşı çok küçük olan çocukları Max, Isaac ve Sam’i evlat edinmek istedi. Jenni ile evlendiler. Çocukların en büyüğü Max o yıl dokuz yaşındaydı.

Conrad’in babalığını kabullenmekte en çok o zorlandı. Ama yıllar onu haksız çıkardı. Conrad tüm hayatını bu aileyi güçlü tutmaya adadı. Max de kardeşleri gibi ona ‘Baba’ demeye başladı. 33 yaşındaki Max, hayat hikayesini belgesele dönüştürdü. “Bizim için yaptıklarını babam Alex de yapardı” dedi.