Size bir sır verelim!

Her biri alanında uzman olan 23 doktorun 250 öneriyle katkıda bulunduğu kitap kafanızdaki pek çok soruya yanıt veriyor.

Özgür Gökmen Çelenk ile kitabı hakkında konuştuk.

Yaşam şartları, sağlıksız beslenme, stres derken ömrümüz kısalıyor. Erken yaşlanıyoruz ya da öyle hissediyoruz. Siz ise tam aksini iddia eden bir kitapla karşımıza çıktınız. Sahiden bir insanın yaşından 10 yıl daha gençleşmesi mümkün mü?

Evet, mümkün. Gençleşmekten kasıt yalnızca kozmetik bir kavram değil. Nasıl göründüğünüz elbette önemli fakat işin bir de görünmeyen kısmı var. Damarlarınızdaki sertlik ne durumda, karaciğeriniz yağlı mı, yürürken nefes nefese kalıyor musunuz, kaygılarınızla baş edebiliyor musunuz? Sağlıklı yaşam kurallarını bildiğinizde ve modern tıbbın size sunduğu olanaklardan yararlandığınızda evet, genç kalabilirsiniz. Kitabımda bu kuralların neler olduğunu 23 uzman anlatıyor.

ÖMRÜ KISALTAN DÖRTLÜ

Genç kalmak herkesin en büyük isteği ama elbette yaş almak da hayatın bir gerçeği. Doktorlar ömrü kısaltan alışkanlıklar konusunda ne diyor?

Kardiyoloji, nöroloji, enfeksiyon, fizik tedavi, üroloji, psikiyatri, endokrinoloji, iç hastalıkları, fitoterapi, nefroloji gibi pek çok alandan doktorla konuştum. Hepsinin ortak noktada buluştuğu yerler: Şişmanlık, hareketsizlik, stres ve sigara. Şöyle açıklayayım; bu dört etken sizi tansiyon hastası da yapıyor, hafızanızı da zayıflatıyor, cinsel yaşamınızda da sorun yaratıyor, karaciğerinizi yağlandırıp siroz olmanıza da neden oluyor.

Kitabı bir reçete gibi başucumuzda tutabilir miyiz?

Kesinlikle. Bu kitap sağlıklı kalmak isteyen, kronik hastalığı olan veya hastalıklar daha ortaya çıkmadan önlem almak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde. 20 yaşında da 80 yaşında da olsanız fark etmiyor. Örneğin tansiyon hastasıysanız, ilgili bölümden hastalığınızla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

Evet. Her 100 kişiden 3’ü takıntılardan muzdarip. Dinsel takıntılardan mikrop bulaşma korkusuna kadar yüzlerce takıntı var. En kötüsü de insanlar “Bu sorunu dünya üzerinde bir tek ben yaşıyorum” diye düşünüyor.

Hangi yaşta hangi sağlık kontrolünü yaptıracaksınız? İnsülin direnicinizi nasıl kıracaksınız? Sağlıklı uyku için ne yapmanız gerekiyor? Bütün bunları öğrenebilirsiniz. İnsanlara çok şaşırtıcı geliyor ama sağlıklı cinsel yaşam da genç kalmakla yakından ilgili. Kitap, bu konuda da size önerilerde bulunuyor. Özetle sağlığın her alanıyla ilgili bir başucu kitabı diyebilirim.

ENERJİNİZİ TÜKETEN İNSANLARDAN KURTULUN

60 yaşında birinin kitabınızdaki tavsiyelerle 50 yaşında görünme ihtimali nedir?

Kilo vererek, varsa kronik hastalıklarını kontrol altında tutarak, uyku alışkanlıklarını düzelterek, hareketli bir yaşam sürerek, doğru beslenerek, enerjiyi tüketen insanlardan kurtularak bunu başarmak hayal değil. Kitabım bütün bunları nasıl başaracağınızı anlatıyor.

Kitapta günlük yaşamın kalitesini düşüren rahatsızlıklardan, insan ruhunu esir alan takıntılardan kurtulma yollarına kadar çok sayıda konu ele alınıyor. Peki, bu konularda neler yapmamız öneriliyor?

Konuştuğum psikiyatrlar hep “İnsanlar grip olduğunda doktora gidiyor ama depresyona girdiğinde ya da aşırı kaygı yaşadığında psikiyatra gitmiyor” diye yakınıyor. Bunda da ‘deli’ damgası, etiketlenme korkusu etkili.

Mesela takıntı hastalığı...

Gün içinde yüzlerce kez elini yıkamaktan elleri soyulan, yeni doğum yapmış ama “Bebeğime zarar verir miyim?” korkusuyla mutfağındaki bütün bıçakları kaldıran ya da namaz kılarken “Acaba Allah’a küfreder miyim?” diye düşünen bir dindarın yaşadıklarını düşünün...

Bu tip korkular da yaşlandırıyor, değil mi?

Evet. Bu insanların değil genç kalması, hayatını normal şekilde sürdürmesi bile mümkün değil. Oysa takıntı bir beyin hastalığı, tedavisi var. Bunun dışında ayrı bir bölümde ruh sağlığını korumanın yollarını sordum. Bu bölümde de uzmanların verdiği çok yararlı ipuçları yer alıyor.

KİTAPTA NELER VAR?

Ömrünüzü kısaltan alışkanlıklar neler?

Şeker yiyen neden erken yaşlanıyor?

Daha güçlü hafıza için ne yapmalı?

Cinsel performans nasıl artırılır?

Göbek eritmek için en iyi diyet hangisi?

Daha enerjik olmak için ipuçları neler?

Hangi vitaminler takviye edilmeli?

Tansiyon ve Tip 2 diyabet hangi diyetle iyileşiyor?

Karaciğer yağlanması siroza dönüşmesin diye hangi önlemler alınmalı?

Hormon takviyeleri gençleştiriyor mu?

Hangi beslenme tarzı gençlik genlerini uyandırıyor?

Mutlu ve iyi hissetmenin yolları nelerdir?

Yaşlanmayı tersine çeviren tedaviler var mı?

Kimler gen testi yaptırmalı?

Kemik erimesinden korunmak için basit ipuçları neler?

Uykusuzluk, huzursuz bacak sendromu, uyku apnesinden kurtuluş yolu nedir?

Ruhunuzu esir alan takıntılarla nasıl mücadele edeceksiniz?

Hangi yaşta hangi sağlık kontrolü yaptırılmalı?

YAŞAM BOYU SAĞLIKLI KİLODA KALMAK ASLINDA ÇOK BASİT

Şişmanlıkla ilgili reçeteler var mı?

‘Gençlik Sırları’nda “10 gün içinde 10 kilo vereceksiniz” gibi öneriler yok. Zaten hızlı verilen kiloların hızla geri alındığını pek çok kişi deneyimlemiştir. Bu kitap, ömür boyu sağlıklı kiloda kalmanın kurallarının aslında ne kadar basit olduğunu anlatıyor.

ALEV GÜRSOY CİMİN

alev.gursoy@posta.com.tr



