Mirasçılığını belgelendirmek isteyenler, e-devlet sisteminde “vesaret ilamına” kolaylıkla ulaşabiliyor. 1 yıl önce e-devlet sistemine alınan uygulama ile vatandaşlar 1990 yılı sonrası vefat edenlerden miras kalıp kalmadığını öğrenebiliyor. Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) almak isteyenler internette sıklıkla "Veraset ilamı nedir?" “Veraset ilamı nasıl alınır?” sorusunu aratıyor. İşte veraset ilamı ile ilgili detaylar…

2018 yılı mart ayından itibaren başlanan Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) hizmeti ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmişti. Yargı birimlerinden alınan “Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi)” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilerek koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebiliyor.

Veraset ilanı için tıklayınız...

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-veraset-ilami-sorgulama