Size olan ilgisini kaybettiğinin 4 işareti

İlişkiler karmaşıktır ve güven üstüne kurulu olması uzun soluklu bir ilişkinin anahtarıdır. Ancak bazen çıkmaza girebilir ve taraflar birbirlerine olan ilgilerini kaybedebilir. Avustralyalı flört uzmanı Louanne Ward, partnerinizin ilgisini kaybettiğinin göstergelerini paylaştı. Ward'a göre, partnerinizin size olan ilgisini kaybettiğinin ilk göstergesi; aramalarınıza eskisi kadar hızlı cevap vermemesi. İkinci göstergesi, ilişkinin başında attıkları sabah ve akşam mesajlarında da gözle görünür bir azalma yaşanması. Üçüncü gösterge; sizinle vakit geçirmek için bir organizasyonda bulunmaması. Dördüncü göstergesi ise, cinsellikte eskisi kadar istekli olmaması. İlgisizlik durumu herhangi bir nedenden dolayı olabilir ve ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Peki nasıl düzeltebiliriz?

İLGİSİZLİK NASIL DÜZELTİLİR?

Ward bunun için "İlişkinizin ilk tanıştığınızda nasıl olduğuna bakın. Evli çiftler gibi mi oldunuz?" diyor. Bu durum işlerin çabuk ciddileşmesi anlamına geliyor. Hala dışarı çıkıp eğlenmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlayın.

Ward'ın bir sonraki önerisi ise, ilişkide geri adım atmak. Eğer flörtün ilk aşamasındaysanız ve partneriniz size olan ilgisini kaybettiyse, geri adım atmalı ve kendi değerinizi bilmelisiniz. Sınırlarınızı ve bir partnerde nelere katlanabileceğinizi belirlemeniz çok önemli.

Louanne Ward ayrıca, partnerinizin ilgisini kaybetmesinde harici bir şeyin bir etkisi olup olmadığını görmek için ilişkinizin etrafındaki koşullara bir göz atmanızı öneriyor. Belki de bir başkasından hoşlanmaya başladı. Partnerinizin hayatında neler olup bittiğine bakın ve aşırı tepki vermeden empati kurmaya çalışın.







