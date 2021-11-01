Sizin hayaliniz çocuğun isteklerinin önüne geçmesin
Biraz kendi küçüklüğümüzü hatırlayalım. Çalmak istediğimiz piyanoyu, yapmak istediğimiz sporu, gitmek istediğimiz etkinlikleri, okumak istediğimiz okulları… Bunların bazılarını yapabildik, bazılarını ise yapmamız pek mümkün olmadı. Büyüyüp yapabileceğimiz zaman geldiğinde de hayatımızın o anki karmaşasından vakit bulamadık ve belki de içimizde ukde kaldılar. Şimdi çocuklarımız büyürken bizim yaptığımız hataları yapmasın, onlara sunduğumuz imkânlarla istedikleri her şeye ulaşabilsinler istiyoruz. Hatta bizim yapamadıklarımızı yapsınlar, bizim yerimize başarsınlar istiyoruz. Bir yandan haklıyız ama unuttuğumuz noktalar var. Psikolojik Danışman Bedia Meral Kutman konu hakkında açıklamalar yaptı.
01 Kasım 2021, Pazartesi 11:18 Son Güncelleme:
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Çocuklarımız da bir zamanlar bizim geçtiğimiz gibi kendilerini bulma yolunda ilerliyor ve hata yapmaya, kararlarından pişmanlık duymaya hakları var.
ÇOCUKLAR AİLELERİ İÇİN DEĞİL KENDİLERİ İÇİN BAŞARILI OLMALI
İyi imkânlara sahip olmak her şeyin en iyisini, en fazlasını yapacakları anlamına gelmiyor. Bazen değerlendirmediğimiz fırsatlar da bizim için öğretici olur. Geriye dönüp baktığımızda ‘Keşke bu fırsatı kaçırmasaydım, keşke daha çok çabalasaydım.’ benzerindeki düşünceler elimizdekilerin kıymetini bilme, gerekli yerlerde risk alma, çabalamanın gerekliği hakkında düşünmemize ve hayatımızın devamında bu bilinçle ilerlememize destek olur. Ebeveyn olarak çocuklarımıza edebileceğimiz en önemli yardım doğru bir yönlendirme ve hayallerine ulaşabilmeleri için yüreklendirme yapmaktır. Bunu yaparken de unutmamamız gereken, kendi hayallerimizin ya da keşkelerimizin çocuklarımızın isteklerinin önüne geçmesine izin vermememizdir. Onları istemediği, gerek görmediği aktivelere zorlamak üzerlerindeki baskıyı arttırır. Bir şeyleri kendileri için değil, sizler için yapmaya başlarlar. Bu da iç motivasyonlarının azalmasına neden olabilir. Bir çocuk ailesi için değil, kendisi için çabalarsa gerçekten başarılı olur ve bu kendine amaç edindiği tüm alanlara yansır. Başarının anahtarlarından biri istemektir