Sizin hayaliniz çocuğun isteklerinin önüne geçmesin

Çocuklarımız da bir zamanlar bizim geçtiğimiz gibi kendilerini bulma yolunda ilerliyor ve hata yapmaya, kararlarından pişmanlık duymaya hakları var.

ÇOCUKLAR AİLELERİ İÇİN DEĞİL KENDİLERİ İÇİN BAŞARILI OLMALI

İyi imkânlara sahip olmak her şeyin en iyisini, en fazlasını yapacakları anlamına gelmiyor. Bazen değerlendirmediğimiz fırsatlar da bizim için öğretici olur. Geriye dönüp baktığımızda ‘Keşke bu fırsatı kaçırmasaydım, keşke daha çok çabalasaydım.’ benzerindeki düşünceler elimizdekilerin kıymetini bilme, gerekli yerlerde risk alma, çabalamanın gerekliği hakkında düşünmemize ve hayatımızın devamında bu bilinçle ilerlememize destek olur. Ebeveyn olarak çocuklarımıza edebileceğimiz en önemli yardım doğru bir yönlendirme ve hayallerine ulaşabilmeleri için yüreklendirme yapmaktır. Bunu yaparken de unutmamamız gereken, kendi hayallerimizin ya da keşkelerimizin çocuklarımızın isteklerinin önüne geçmesine izin vermememizdir. Onları istemediği, gerek görmediği aktivelere zorlamak üzerlerindeki baskıyı arttırır. Bir şeyleri kendileri için değil, sizler için yapmaya başlarlar. Bu da iç motivasyonlarının azalmasına neden olabilir. Bir çocuk ailesi için değil, kendisi için çabalarsa gerçekten başarılı olur ve bu kendine amaç edindiği tüm alanlara yansır. Başarının anahtarlarından biri istemektir