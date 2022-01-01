Sizin için ideal burun naısl olmalı?

Yüz hatlarını belirleyen en önemli faktörlerden birinin burnun şekli olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, “Yüzün mizacı ve görünümünde burun şekli önemli bir yer tutar. İnsan yüzünde en dikkat çeken organlardan biri burundur. Burundaki en küçük değişiklik dahi büyük etkiler oluşturur. Bu yüzden ideal burun estetiği ameliyatı, burnun ana görevlerinden biri olan nefes almayı etkilemeden, dışarıdan bakıldığında doğal gözüken ameliyattır” diye bilgi verdi.

TÜM İŞLEVLER KORUNMALI

“Başarılı burun estetiğinin olmazsa olmazının doğal görünen burun olduğunu belirten Op. Dr. Cem Karas, “Şayet bir burun, ameliyat sonrası doğal görünüyorsa ve ameliyat olduğu belli değilse bu operasyon başarılıdır. Burnun kendi içinde ve yüz ile de uyumlu olması gerekir. Burun estetiğinde önemli noktalardan biri de, her burunun kişiye özel olmasıdır. Burun işlevi olan bir organdır ve bu işlevlerden en önemlisi nefes almadır. Ameliyat sonrasında burnun tüm işlevleri korunmalıdır. Başkasında güzel duran yakışan bir burun herkesin yüzüyle uyumlu olmayabilir. Bu sebeple kişiye özel tasarım ve tabii ki sonrasında kişiye özel operasyon yapılmalıdır” diye konuştu.

GÜZEL BURUN YÜZÜ ÖN PLANA ÇIKARIR

İyi yapılmış bir burnun yüzün diğer güzel organlarını da ortaya çıkardığını belirten Op. Dr. Cem Karas, şöyle devam etti: “Bayanlarda burun ameliyatından sonra özellikle kaşlar, gözler, yanaklar ve dudak daha ön plana çıkar, erkeklerde ise bakışlar ifade kazanır. Burun estetiği ameliyatının aşamaları ise ameliyat öncesinde fotoğraf çekerek ve bazı programları kullanarak hastanın ameliyat sonrasında yüzü ile uyumlu olan, istediği burun şekli anlaşılmaya çalışılmaktadır ve ameliyat planı buna göre şekillendirilmektedir. Bazı bayan hastalar burun sırtındaki kavisin çok az olmasını isterken bazı hastalar biraz daha kavisli ve biraz daha kalkık, havalı bir burun istemekte ya da bazı hastalar burun ucunun biraz daha sivri olmasını isterken bazıları daha yuvarlak isteyebilmektedir. Kişiye özel tasarımla bunlar önem taşımaktadır. Operasyonlarda herkesin yüzüne yakışan, karakteriyle, cinsiyetiyle, istekleriyle uyumlu bir burun yapmak önemli noktadır.”

HER HASTAYA ÖZEL BİR ÇALIŞMA

Burun estetiğinde ameliyat öncesinde özel ve kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyleyen Op. Dr. Karas, “Burun tasarımı yaparken kişinin isteklerinin yanında yüzdeki oranlar, çenenin pozisyonu, şakaklar, burun kökünün yüksekliği, burun cildinin kalınlığı, cinsiyet, kişinin beklentileri, karakteri, psikolojisi gibi birçok faktörü göz önünde bulundurulmaktadır. Erkeklerde burun sırtının düz, burnun dudakla yaptığı açının yaklaşık 90 derece olması doğal bir görünüm sağlarken, bayanlarda burun sırtının hafif kavisli, burun ucunun hafif kalkık olması arzulanır. Bunun yanında erkeklerde sivri ve keskin hatlar daha doğal bir görünüm sağlarken bayanlarda yuvarlak ve yumuşak geçişler daha doğaldır ve daha güzel görünür. Aslında hastalar burunlarındaki fonksiyonel ya da kozmetik sıkıntılar için hekime gitseler de, hekimler aslında tüm yüzü değerlendiriyor, sadece burun tasarımı değil, yüze uygun burun tasarımı yapılıyor” dedi.

ESTETİK SONRASI BUNLARA DİKKAT

Burun estetiği ameliyatı öncesi ve sonrasında hastaların ağrı, acı ve yanma hissinin neredeyse sıfıra yakın olduğunu belirten Op. Dr. Cem Karas, “Burun estetiği sonrası hastalar yüzlerinde bir dolgunluk hissi duyabilir ancak bu his genellikle rahatsız edici ya da ağrılı olmaz. Burun estetiği sonrası hastalar genellikle aynı gün taburcu edilir ve evde dinlenme süreci başlar. Bu süre içinde hastaların burunda kan basıncını artıracak aktivitelerden, spor yapmaktan ve ağır işlerden uzak durması tavsiye edilir.” diye bilgi verdi.

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