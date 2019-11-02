Sizin için iyi olabilecek 5 'sağlıksız' alışkanlık

Bugün spor yapmadığın için kendine kızıyor musun? Kocaman bir dondurma ya da tatlı yemek biraz suçlu mu hissettiriyor? Birçoğumuzun kafasında sağlıklı veya sağlıksız yiyeceklerin ne olduğu neredeyse kodlanmıştır. Ancak bu döngüyü durdurmanın zamanı geldi. Bu haberi okuduktan sonra kendinizi biraz daha iyi hissedeceksiniz.

1. Sporu atlamak

Bu, vücudunuzun dinlenmeye ihtiyaç duyduğunun bir işaretidir. Uzun süre spordan vazgeçin demiyoruz. Sadece bir ara vermeniz gerekebilir. Bir gün önce çok yorucu bir egzersiz yaptıysanız, uzun koşu veya ağırlık çalışma gibi sporlarla uğraşıyorsanız, vücudunuzun ertesi gün daha iyi bir egzersiz yapması için biraz dinlenmesi gerekebilir. Aşırı antrenmanla, bağışıklığı düşürebilir, uykusuz kalabilir ve performans açısından kendinizi riske sokabilirsiniz. Kaslarımız dinlenme dönemlerinde iyileşir, kendini yeniden inşa eder ve onarır. Yürüyüş yapmayı deneyin veya hafif bir yoga seansı yapın.

2. Diyeti bozmak

İyi bir iradeye sahip olmanın kilo vermede anahtarı olduğunu düşünebilirsiniz. Kendinizi şımartmak kendinize bilinçli olarak hoşgörmek ertesi gün için sizi motive edebilir, stresinizi azaltabilir.

Son çalışmalara göre çalışan yetişkinlerin yarısından fazlası, hayatlarındaki stres konusunda endişeli. Stresin sağlığımız veya kilomuz için iyi olmadığını biliyoruz. Ancak, bir farkla.

Araştırmalar, kısa vadeli stresin aslında sağlığa yararları olabileceğini gösteriyor. Kısa süreli stres ile vücudumuzun acil tehditlere veya tehlikelere karşı nasıl tepki vereceği konusunda beyne bilgi verilir. Bu süre zarfında, aslında vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirerek bir korunma aracı olarak olası hastalıklara karşı güçlendirmiş oluyoruz.

Meditasyon, aromaterapi veya egzersizle stres atmaya çalışın ve aynı zamanda kısa stres dönemlerinin avantajlarından yararlanın.

4. Yağ

Fıstık ezmeli sandviçini seviyorsun, ama yağdan uzak durmaya çalışıyorsun. Öyleyse tahmin et? Yağ kilo vermenize yardımcı olabilir. Yağda çözünen vitaminler için yağa ihtiyacımız var. Hindistancevizi, avokado, tereyağı, fındık, kuruyemişler ve zeytin gibi iyi türleri tüketerek yediğiniz yağı maksimize ettiğinizden emin olun.

Sabahın erken saatlerinde kendinizi yatağınızdan çıkarabilseniz bile, vücudunuz size izin vermiyor. Genel sağlık ve kilo kaybı için uyku, diyet kadar önemlidir. Düzgün bir şekilde dinlenmişseniz, erken kalkmanın faydaları vardır. Ancak uyku bozukluğu varsa ve uyuyakaldıysanız kendinize kızmayın.

Uyku bozukluğu, bağışıklık fonksiyonunun azalması, cinsel dürtü eksikliği, kilo alımı ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere tüm sağlık koşullarıyla ilişkilidir. Yani, alarmı en az haftada birkaç kez kurmayın. Vücudunuzun dinlenmesine izin verin.